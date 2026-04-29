«Τυφλή» εμπιστοσύνη στο GPS: Νταλίκα «σφήνωσε» στα στενά της Εύβοιας

Γερμανός οδηγός νταλίκας εγκλωβίστηκε στα στενά του Αλιβερίου λόγω λάθους του GPS, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος και ζημιές.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα (29/4) στο κέντρο του Αλιβερίου, όταν ένας Γερμανός οδηγός νταλίκας βρέθηκε εγκλωβισμένος στις στενωπούς της πόλης. Η αιτία; Η υπερβολική εμπιστοσύνη στις οδηγίες του GPS, οι οποίες οδήγησαν το βαρύ όχημα σε μια διαδρομή ακατάλληλη για το μέγεθός του.

Το αποτέλεσμα ήταν η νταλίκα να «σφηνώσει» σε κεντρικό σημείο, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα και ακινητοποιώντας δεκάδες οδηγούς. Η ουρά των οχημάτων μεγάλωνε λεπτό προς λεπτό, ενώ η αγανάκτηση των περαστικών ήταν έκδηλη.

Η λύση δόθηκε με... δραστικά μέσα. Για να απεγκλωβιστεί το θηριώδες όχημα, χρειάστηκε η κοπή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων από τα συνεργεία, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος ελιγμών. Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, ο οδηγός κατάφερε τελικά να ξεκολλήσει, επιτρέποντας στην κυκλοφορία της πόλης να επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς.
 

