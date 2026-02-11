Τύρναβος: Γυναίκα καταπλακώθηκε από πλατφόρμα τρακτέρ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας του Τυρνάβου την Τρίτη (11/02).
Η γυναίκα έπεσε από την πλατφόρμα του τρακτέρ και καταπλακώθηκε καθώς το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, όπως αναφέρει το tirnavospress.gr
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να απεγκλωβιστεί η γυναίκα ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.
H κυκλοφορία στο σημείο έχει διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
