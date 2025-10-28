Τύρναβος: Πατέρας απείλησε την οικογένεια του και τραυμάτισε 3 αστυνομικούς – Συνελήφθη και η κόρη

Ένταση και αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας στον Τύρναβο, όταν άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα απείλησε με μαχαίρι τα μέλη της οικογένειάς του μέσα στο σπίτι τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ωστόσο η προσπάθεια αφοπλισμού του εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί, συνελήφθη. Στο επεισόδιο ενεπλάκη και η κόρη του, η οποία φέρεται να αντέδρασε έντονα κατά των αστυνομικών, προχωρώντας ακόμη και σε εξύβριση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και εκείνη.

Πατέρας και κόρη κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.