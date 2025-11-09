Τζατζίκι για την Κλόντια Σίφερ: Οι επικές ιστορίες του Βασίλη Τσιλιχρίστου

Μια ιδέα που είχα ανέκαθεν για τον Βασίλη Τσιλιχρήστο, είναι πως πρόκειται για ένα «μαέστρο» της DJ μίξης house κομματιών. Στην πραγματικότητα, ο Βασίλης Τσιλιχρήστος είναι πολλά περισσότερα πράγματα, είναι ένας θρύλος της αθηναϊκής νύχτας που έχει περάσει από ένα σωρό πόστα σε μαγαζιά και έχει παίξει ακόμα και ελληνικά τραγούδια.

Στη συνέντευξη του στο Στούντιο 4, ο Τσιλιχρήστος αφηγήθηκε πως δημιουργήθηκε ο μύθος του κλαμπ Mercedes στην Γλυφάδα. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως στο ιστορικό αυτό μαγαζί, που άνοιξε για πρώτη φορά το 1987, επιχείρησε να παίξει ένα συνδυασμό ξένων και ελληνικών κομματιών. Με τη βοήθεια της socialite της εποχής, Φράνκα Ράιτ, ο «Τσίλι« αρχικά έμαθε να βάζει κομμάτια στη σειρά. Έπειτα διαπίστωσε πόσο κέφι έκανε ο κόσμος με τα ελληνικά κομμάτια και τόλμησε αυτό που δεν είχε κάνει ουδείς ως τότε στη νυχτερινή ζωή. Έβαλε μουσική από ροκ΄ερμηνευτές όπως ο Γιοκαρίνης, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης και η Αρλέτα, μαζί με ξένα τραγούδια. Στην πορεία τόλμησε ακόμα περισσότερα βάζοντας και λαϊκά, όπως πχ, τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου που είχε γράψει ο Μίμης Πλέσσας.

Η συγκεκριμένη επιλογή ήταν και μια αναγκαιότητα, καθώς ο ανταγωνισμός με κλαμπ - θρύλους της εποχής όπως η Αυτοκίνηση και το Εργοστάσιο, προκαλούσε πίεση στον Τσιλιχρήστο και τους συνεργάτες του ώστε να κάνουν κάτι πρωτότυπο.

Υπάρχει κι αυτή η ιστορία από το αρχείο του «Τσίλι» που δείχνει κάτι από την glam παράνοια των πρώτων ετών των 90s, όταν το Mercedes κατάφερε και κέρδισε το στοίχημα της νυχτερινής διασκέδασης.

«Ένα βράδυ είχαμε την Κλόντια Σίφερ και ενώ είχαμε κανονίσει με τον σεφ να φτιάξει ειδικό μενού, αυτή έπαθε εμμονή τρεις η ώρα και ήθελε να φάει τζατζίκι. Τρέχαμε νυχτιάτικα να βρούμε τζατζικι και της το βάλαμε σε χαμηλό ποτήρι βότκας στο κεντρικό τραπέζι»