Τζια: Όλα όσα αξίζει να δείτε και να κάνετε στο πιο κοντινό νησί των Κυκλάδων

Η Τζια ή αλλιώς Κέα απέχει μόλις μια ώρα με το καράβι από το Λαύριο και είναι το πιο κοντινό κατοικήσιμο κυκλαδονήσι στην Αττική.

Συνδυάζοντας φυσική ομορφιά, κοσμοπολίτικη και χαλαρή ατμόσφαιρα, αποτελεί ιδανικό προορισμό για σύντομες αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού αλλά και για πολυήμερες διακοπές.

Η Τζια είναι η εκδρομή εξπρές στις Κυκλάδες, αλλά και το μόνιμο ησυχαστήριο όσων λατρεύουν τη μυστήρια γοητεία της και επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι στους μικρούς και καλά κρυμμένους παραδείσους της.

