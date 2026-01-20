Τζίμα για Καρυστιανού: «Τη βλέπω επιθετική με τους δημοσιογράφους - Δεν υπάρχουν λάθος ερωτήσεις»

Η Ράνια Τζίμα πήρε θέση σήμερα από το δελτίο του MEGA σχετικά με τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, αλλά και για το πως χειρίστηκε επικοινωνιακά τις ερωτήσεις που της έγιναν πρόσφατα.

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε λέγοντας: «Δεν με ανησυχεί αν οι απόψεις της κας Καρυστιανού μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο ρεύμα στην ελληνική κοινωνία. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία για το κομμάτι των αμβλώσεων.

Είναι μία συζήτηση που, όσο και να ήθελε η κα Καρυστιανού ή όποιος άλλος, δεν μπορεί να ανοίξει. Προφανώς καμία γυναίκα σε αυτή τη χώρα δεν θα συζητήσει την ασφάλειά της ούτε την αυτοδιάθεσή της, με καμία πλειοψηφία, και κυρίως με καμία μειοψηφία».

Τζίμα για Καρυστιανού: «Της έφταιγαν οι ερωτήσεις - Δεν υπάρχουν λάθος ερωτήσεις»

Στη συνέχεια η κα Τζίμα σχολίασε: «Καλό είναι η κα Καρυστιανού να μην ακολουθήσει την πεπατημένη των υπόλοιπων πολιτικών τόσο γρήγορα, γιατί τη βλέπω επιθετική με τους δημοσιογράφους.

Της έφταιγαν οι ερωτήσεις που δέχτηκε από τον Στραβελλάκη και την Καραμήτρου. Δεν υπάρχουν λάθος ερωτήσεις, υπάρχουν λάθος απαντήσεις. Αυτό το λέω και για άλλους. Δεν ξέρω αν κάλυψα και τον κ. Γεωργιάδη».