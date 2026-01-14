Τζίμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο για να κάνει κάτι;»

Αιχμηρά σχόλια για το πόρισμα της έρευνας για τον λόγο του μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών αλλά και την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ, Χρίστου Δήμα, έκανε η Ράνια Τζίμα καθώς αναρωτήθηκε «τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει η ηγεσία του υπουργείου για να κάνει κάτι;».

Αρχικά, η δημοσιογράφος σχολίασε την παραίτηση του Χρίστου Δήμα λέγοντας πως τελικά «το μόνο κεφάλι που έπεσε ήταν αυτό του διοικητή της ΥΠΑ, ενώ έθεσε το ερώτημα του τι θα μπορούσε να είχε κάνει ο ίδιος για να αποτρέψει το μπλακάουτ αφού το πόρισμα έδειξε ότι οφειλόταν σε απαρχαιωμένο εξοπλισμό.

Με ειρωνικό τόνο, η Ράνια Τζίμα πρόσθεσε: «Να αλλάξει τα καλώδια δεν μπορούσε πάντως ο ίδιος».

Η κυρία Τζίμα υπογράμμισε πως ο διοικητής δεν παραιτήθηκε οικειοθελώς ενώ σημείωσε πως το θέμα είναι να αποδοθούν σωστά οι ευθύνες: «Για εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά κάποια χρόνια, είναι αστείο ότι παραιτήθηκε. Του ζήτησαν παραίτηση. Το θέμα είναι ποιος έχει την ευθύνη»

«Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο για να κάνει κάτι;», ρώτησε η ίδια επικαλούμενη τις δεκάδες επιστολές που είχαν στείλει οι εργαζόμενοι για το απαρχαιωμένο σύστημα.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων: το Συμβάν οφείλεται σε «ψηφιακό θόρυβο», ο οποίος προκλήθηκε λόγω αποσυγχρονισμού σε πλειάδα ετερογενών διατάξεων/διεπαφών που καταλήγουν στις εγκαταστάσεις των ΚΕΠΑΘΜ, με αποτέλεσμα την ακούσια ενεργοποίηση/συνεχή εκπομπή κρίσιμου αριθμού πομπών και την υποβάθμιση/διακοπή κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων. Η πλήρης επαναφορά επετεύχθη κατόπιν επανασυγχρονισμού/επανεκκινήσεων που ακολούθησαν την επαναδρομολόγηση κίνησης στο δίκτυο κορμού.

