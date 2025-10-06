Τζίνα Αλιμόνου: Όλο το παρασκήνιο του διπλού επεισοδίου - Η ίδια τηλεφώνησε στην Αστυνομία και στους γονείς του

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές, θα βρεθεί σήμερα το πρωί (6/10) ο πρώην σύντροφος του μοντέλου και ηθοποιού Τζίνας Αλιμόνου, ο οποίος συνελήφθη αυτεπάγγελτα για διπλό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Η Τζίνα Αλιμόνου, η οποία έχει χωρίσει με τον 49χρονο επιχειρηματία στο χώρο του αυτοκίνητου πριν από λίγο καιρό, δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξή του, γι αυτό και δεν κατέθεσε μήνυση, απλά ήθελε να του γίνει μία σύσταση από την Αστυνομία, ωστόσο πλέον, με την αλλαγή του νόμου, είναι αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή βία και απειλή, καθώς σύμφωνα με την κατάθεση της 54χρονης υπήρξε σωματική επαφή πέραν από σπρώξιμο και λεκτική βία.

Εν τούτοις απάντησε αρνητικά στο αν ήθελε να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, να μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος και να της εγκατασταθεί panic button, καθώς όπως είπε η ίδια, δεν είχε συμβεί κάτι ανάλογο στο παρελθόν, δεν είναι κακός άνθρωπος απλά περνάει μία δύσκολη περίοδο στη ζωή του και έχει κάποιες εμμονές. Επιθυμούσε να του γίνει αυστηρή σύσταση για να μην την ξαναενοχλήσει και όχι να διωχθεί ποινικά.

Η Αστυνομία ψάχνοντας το ιστορικό του δεν είδε να έχει παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας.

Το χρονικό του διπλού επεισοδίου

Η Τζίνα Αλιμόνου με τον 49χρονο χώρισαν πριν από λίγο καιρό. Φαίνεται πως αυτό δεν το αποδέχθηκε ο 49χρονος επιχειρηματίας. Στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου (4/10) πήγε στο σπίτι της στα Βριλήσσια, με την ηθοποιό και μοντέλο να τον διώχνει. Μάλιστα, κάλεσε ακόμα και τους γονείς του στο τηλέφωνο προκειμένου να τον συνετίσουν, καθώς είναι αρκετά αυστηροί και συντηρητικοί.

Στις 05:00 τα ξημερώματα όμως, ο 49χρονος επέστρεψε στο σπίτι της Τζίνας Αλιμόνου και ήταν επιθετικός, όπως κατέθεσε η ίδια. Υπήρξε λεκτική βία, την έσπρωξε και σωματική επαφή. Δεν ήταν κάτι το έντονο, όπως είπε, ωστόσο ήθελε να γίνει σύσταση από την Αστυνομία προκειμένου να φοβηθεί και να μην την ενοχλήσει ξανά. Αγνοούσε ότι θα διωχθεί ποινικά αυτεπάγγελτα. Κάλεσε λοιπόν το «100» και περιπολικό έσπευσε στην οικία της.

Το πρωί της Κυριακής (5/1) και οι δύο πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας Παρασκευής , καθώς εκεί υπάρχει τμήμα ενδιοοικογενειακής βίας, για κατάθεση, ωστόσο ο 49χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

