Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της για ενδοοικογενειακή βία: Πήγαν με περιπολικό

Καταθέσεις στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας Παρασκευής έδωσαν η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου και ο νυν σύντροφός της, ύστερα από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι πήγε στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής με περιπολικό που έσπευσε στην οικία τους, ύστερα από καταγγελία για καυγά.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής (5/10) βρέθηκαν και οι δύο στο Α.Τ. δίνοντας κατάθεση.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στο σπίτι του ζευγαριού στα Βριλήσσια και στη συνέχεια με περιπολικό, πήγαν στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, καθώς εκεί λειτουργεί γραφείο ενδοοικογενειακής βίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός.

Η Τζίνα Αλιμόνου δεν επιθυμεί να ασκήσει μήνυση κατά του συντρόφου της, ενώ ενημερώθηκε για τη δυνατότητα μεταφοράς σε ασφαλές σημείο, ωστόσο αρνήθηκε. Όπως άλλωστε επίσης αρνήθηκε την ιατροδικαστική εξέταση και την τοποθέτηση Panic Button στο κινητό της.

Στον εισαγγελέα ο σύντροφός της

Ο σύντροφός της συνελήφθη πάντως για παραβάσεις των άρθρων 6 και 7 του Νόμου 3500/2006, που αφορούν ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος άνδρας δεν είναι υπότροπος για παρόμοια αδικήματα, όμως από τον έλεγχο προέκυψε ότι είναι κάτοχος άδειας πυροβόλου όπλου, ενώ το όχημά του είναι καταχωρημένο στις εφαρμογές «Όλγα Β. Εκρηκτικά και CarPCs» του συστήματος P.O.L.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής (5/10) στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.