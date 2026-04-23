Τζιτζικώστας: «Τα αεροπορικά καύσιμα επαρκούν μέχρι τις αρχές Ιουνίου»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στο 11ο Οικονομικό Forum των Δελφών, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 διαβεβαίωσε με αφορμή τη Μεσανατολική κρίση ότι τα αποθέματα της αγοράς σε καύσιμα επαρκούν μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Σε σχέση με το θέμα των αεροπορικών καυσίμων, ο Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε ότι αποθέματα καυσίμων υπάρχουν, όμως, όπως τόνισε, τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που έχει η ΕΕ επαρκούν για περίπου 90 ημέρες. Στην παρούσα φάση, η αγορά βρίσκει καύσιμα κανονικά, σε πολύ υψηλή τιμή βέβαια, ενώ για τον ίδιο, οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων γίνονται εξαιτίας της υψηλής τους τιμής, γιατί οι συγκεκριμένες διαδρομές δεν συμφέρουν πια τις αεροπορικές εταιρείες.

Όπως υποστήριξε, ωστόσο, η έλλειψη στα καύσιμα θα ξεκινήσει αν η κρίση δεν λήξει και δεν έχει αποκατασταθεί η διέλευση στα Στενά του Ορμούζ μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Αν αυτό δεν γίνει, υπάρχουν προς επεξεργασία διάφορα σενάρια για να γίνει συντονισμένος τρόπος χρήσης των αποθεμάτων πανευρωπαϊκά και σχεδιασμός για να επιλυθούν τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν.