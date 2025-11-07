Μενού

Τζόκερ: Πού παίχθηκε το δελτίο που κέρδισε τα 2,3 εκατ. ευρώ

Στη Λευκωσία και με τυχαία επιλογή αριθμών το «χρυσό» δελτίο στο Τζόκερ.

Τζόκερ | Eurokinissi
Ένα δελτίο που προέβλεψε σωστά τους 5+1 αριθμούς στην κλήρωση του Τζόκερ την Πέμπτη (6/11), βρέθηκε μετά από τη διαλογή που πραγματοποιήθηκε. Το «χρυσό» δελτίο κερδίζει το ποσό των 2.321.064,72 ευρώ!

Επίσης, εννιά τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5άρια), τα οποία κερδίζουν το ποσό των 100.000 ευρώ για κάθε επιτυχία.

Πού παίχθηκε το δελτίου του Τζόκερ

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ το τυχερό δελτίο παίχθηκε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία. Μάλιστα οι αριθμοί του είναι αποτέλεσμα τυχαίας επιλογής.

Τζόκερ νικητής

 


 

