Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε πάνω από 2.300.000 ευρώ

Ένας υπερτυχερός κέρδισε 2.321.064,72 ευρώ στο Τζόκερ, καθώς πέτυχε το «μαγικό» 5+1 της σημερινής (06/11) κλήρωσης 2985.
Υπενθυμίζεται ότι οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 25, 33, 36, 38, 41 και αριθμός Τζόκερ το 12.
Παράλληλα, στη δεύτερη κατηγορία, 9 τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
