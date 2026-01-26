Τζόκερ: Σε Φλώρινα και Κρήτη τα τυχερά δελτία που κερδίζουν από 7,5 εκατ. ευρώ

Δύο ήταν οι υπερ-τυχεροί που κέρδισαν το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (25/01), με τα δελτία να παίζονται στα Φλώρινα και Κρήτη.

Στην κλήρωση μοιράζονταν 15.159.735,41 στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας, με δύο άτομα να μαντεύουν σωστά και τους έξι αριθμούς.

Κανένα από τα δύο δελτία δεν παίχτηκαν με τυχαία επιλογή, πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες βρήκαν μόνοι τους το 5+1 και να παίρνουν από 7.579.867,705 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία, που μοιράζει από 100.000 ευρώ, ήταν εννέα οι τυχεροί.

Υπενθυμίζεται ότι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3019 είναι 12, 23, 34, 37, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

Τζόκερ