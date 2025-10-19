Τζόκερ: Τι ώρα είναι η κλήρωση την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Μέχρι και τις 21:30 το βράδυ της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τα δελτία τους εν όψει της αποψινής κλήρωσης του Τζόκερ.
Η κλήρωση του Τζόκερ θα γίνει στις 22:00 και η κατάθεση των δελτίων είναι, όπως προαναφέραμε, μέχρι τις 21:30.
Κλήρωση Τζόκερ: Πώς συμπληρώνετε το δελτίο
Το δελτίο του Τζόκερ συμπληρώνεται σε τέσσερα βήματα:
- Συμπληρώνεις τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 45) και 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ (από το 1 έως το 20). Εναλλακτικά με την «Τυχαία Επιλογή», επιλέγονται αυτόματα τυχαίοι αριθμοί για εσένα.
- Έχεις τη δυνατότητα να συμπληρώσεις από 1 έως και 6 περιοχές (Α-ΣΤ) στο δελτίο σου.
- Επιλέγεις τον αριθμό των συνεχόμενων κληρώσεων που θέλεις να συμμετέχει το δελτίο σου (1 έως 94). Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά (π.χ. για 15 συνεχόμενες κληρώσεις σημειώνεις 5 & 10). Αν δεν συμπληρώσεις κάποια επιλογή, το δελτίο σου συμμετέχει μόνο στην επόμενη κλήρωση.
- Καταθέτεις το συμπληρωμένο δελτίο σου στον υπάλληλο του καταστήματος, παραλαμβάνεις το αποδεικτικό συμμετοχής και επιβεβαιώνεις ότι οι επιλογές σου αποτυπώνονται σωστά.
