Τζόκερ: Τι ώρα είναι η κλήρωση την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Μέχρι και τις 21:30 το βράδυ της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τα δελτία τους εν όψει της αποψινής κλήρωσης του Τζόκερ.

Η κλήρωση του Τζόκερ θα γίνει στις 22:00 και η κατάθεση των δελτίων είναι, όπως προαναφέραμε, μέχρι τις 21:30.

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς συμπληρώνετε το δελτίο

Το δελτίο του Τζόκερ συμπληρώνεται σε τέσσερα βήματα:

Συμπληρώνεις τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 45) και 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ (από το 1 έως το 20). Εναλλακτικά με την «Τυχαία Επιλογή», επιλέγονται αυτόματα τυχαίοι αριθμοί για εσένα. Έχεις τη δυνατότητα να συμπληρώσεις από 1 έως και 6 περιοχές (Α-ΣΤ) στο δελτίο σου. Επιλέγεις τον αριθμό των συνεχόμενων κληρώσεων που θέλεις να συμμετέχει το δελτίο σου (1 έως 94). Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά (π.χ. για 15 συνεχόμενες κληρώσεις σημειώνεις 5 & 10). Αν δεν συμπληρώσεις κάποια επιλογή, το δελτίο σου συμμετέχει μόνο στην επόμενη κλήρωση. Καταθέτεις το συμπληρωμένο δελτίο σου στον υπάλληλο του καταστήματος, παραλαμβάνεις το αποδεικτικό συμμετοχής και επιβεβαιώνεις ότι οι επιλογές σου αποτυπώνονται σωστά.