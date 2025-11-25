Τζουμέρκα: Αποκαταστάθηκαν ζημιές σε βασικές υποδομές από την κακοκαιρία - Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Aποκαταστάθηκαν οι ζημιές στις βασικές υποδομές, που προκλήθηκαν μετά το πέρασμα της μεγάλης κακοκαιρίας σε πολλούς οικισμούς και χωριά των Τζουμέρκων. Η άνοδος της στάθμης των νερών του Καταρακτινού ποταμού κατάπιε ότι βρήκε στο πέρασμά του και οι καταστροφές σε δρόμους και σπίτια ήταν τεράστιες.
Μέσα σε λίγα 24ωρα ωστόσο αποκατάσταθηκαν οι δρόμοι που συνδέουν τα χωριά και τις σταβλικές εγκαταστάσεις, ενώ επανήλθε η ηλεκτροδότηση και το νερό σε όλα τα σπίτια που είχαν διακοπεί.
Οι ζημιές που είχαν σημειωθεί στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο και είχαν χαρακτηριστεί από τις αρχές ως «ανυπολόγιστες» αντιμετωπίστηκαν άμεσα με πρόχειρες λύσεις επιφανειακών αγωγών, όμως θα χρειαστούν περαιτέρω έργα για την πλήρη αποκατάσταση τους ενόψει του χειμώνα.
Σε Πράμαντα, Μιχαλίτσι, Κηπίνα και Χριστούς, έχουν υποχωρήσει πρανή σε άμεση γειτνίαση με κατοικίες, δημιουργώντας κίνδυνο για τα σπίτια ενώ παράλληλα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε τρεις γέφυρες.
Η γέφυρα στο ρέμα του Ραφτανίτικου, στην περιοχή της Πλάκας, καθώς και η γέφυρα στους Χριστούς χρειάζονται άμεση θωράκιση, ενώ η γέφυρα Γκόγκου στο Μιχαλίτσι έχει υποστεί καθίζηση και απαιτεί εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση. Παρεμβάσεις θα χρειαστούν επιπλέον σε άλλα γεφύρια και σε πολλά σημεία, όπου κατέρρευσαν τοιχία και υποχώρησαν τμήματα του οδικού δικτύου.
- Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
- Η πιο παράξενη εκκλησία της Ελλάδας που οι άγιοι είναι σαν αρχαίοι φιλόσοφοι
- Ρουκ Ζουκ: Το φλερτ παίκτη στη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Big» παρατσούκλι που την έστειλε
- O Aλέξης Τσίπρας και η επιστολή στους πρώην του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.