Τζουμέρκα: Πυροσβέστης της ΕΜΑΚ παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε επιχείρηση διάσωσης

Μια επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε στα Τζουμέρκα αποτυπώνει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τα σωστικά συνεργεία στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα.
Σε βίντεο από το epirusgate διακρίνεται πυροσβέστης της ΕΜΑΚ να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά ποταμού την ώρα που επιχειρούσε να προσεγγίσει αποκλεισμένους κατοίκους.
O διασώστης επιχειρούσε να διασχίσει τον Ραφτανίτη ποταμό για να φτάσει στον οικισμό Κουκούλια, όπου υπήρχαν εγκλωβισμένοι πολίτες.
Αν και ήταν δεμένος με σχοινί και είχε τη στήριξη συναδέλφων του, η ισχυρή ροή του νερού τον παρέσυρε, με τον συνάδελφό του να πασχίζει να τον συγκρατήσει με το σχοινί ασφαλείας και να πέφτει κι εκείνος στο νερό.
Ευτυχώς ένας βράχος τον προστατεύει και έτσι δίνεται στον διασώστη ο χρόνος που χρειαζόταν για να παλέψει με τα νερά και να βγει τελικά σώος στην απέναντι όχθη.
