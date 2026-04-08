Μενού

Ύποπτο αντικείμενο στην Ομόνοια: Συναγερμός στις αρχές - Διακοπή κυκλοφορίας στην Αλκίφρονος

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ύψος της οδού Αλκμήνης λόγω του συναγερμού μετά το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία - Ταύρος
Αστυνομία στον Ταύρο | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (08/04) μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον Ταύρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυκλοφορία έχει μάλιστα διακοπεί στο ύψος της οδού Αλκμήνης και Αλκίφρονος, ενώ στο σημείο βρίσκονται ειδικά κλιμάκια για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον έλεγχο του αντικειμένου.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το σημείο και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές έως την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος εστιάζεται σε δύο μικρές τσάντες - χαρτοφύλακες.

Λίγο αργότερα, έληξε ο συναγερμός καθώς το κλιμάκιο των ΤΕΕΜ απομάκρυνε τα δύο αντικείμενα που ήταν άδειοι χαρτοφύλακες.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ