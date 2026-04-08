Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (08/04) μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον Ταύρο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυκλοφορία έχει μάλιστα διακοπεί στο ύψος της οδού Αλκμήνης και Αλκίφρονος, ενώ στο σημείο βρίσκονται ειδικά κλιμάκια για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον έλεγχο του αντικειμένου.
Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το σημείο και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές έως την ολοκλήρωση του ελέγχου.
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο:
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος εστιάζεται σε δύο μικρές τσάντες - χαρτοφύλακες.
Λίγο αργότερα, έληξε ο συναγερμός καθώς το κλιμάκιο των ΤΕΕΜ απομάκρυνε τα δύο αντικείμενα που ήταν άδειοι χαρτοφύλακες.
