Viral στο TikTok το «άγριο» κράξιμο αρχαιολόγου σε εργάτες στην Ακρόπολη

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες ένα βίντεο στο TikTok από την Ακρόπολη, όπου ακούγεται μία αρχαιολόγος να λογομαχεί με εργάτες, που εκτελούσαν εργασίες μέσα στον αρχαιολογικό χώρο του Παρθενώνα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στο επίμαχο βίντεο από την Ακρόπολη, ακούγεται μία γυναίκα, που πιθανότατα είναι αρχαιολόγος, να λογομαχεί με εργαζόμενους που έχουν αναλάβει την αναστήλωση του «Ιερού Βράχου».

Το βίντεο φαίνεται να «τραβήχθηκε» από τουρίστα ή τουρίστρια που ανέβηκε στην Ακρόπολη, με τα εμπλεκόμενα μέλη να διαφωνούν, όπως ακούγεται στο σχετικό βίντεο, για τα μέτρα ασφαλείας και διατήρησης του αρχαιολογικού χώρου.