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Ξαφνική κακοκαιρία στη Δράμα: Καταιγίδες και σφοδροί άνεμοι - Έπεσαν δέντρα και κολώνες ηλεκτροδότησης

Ισχυροί άνεμοι και βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στη Δράμα, στο πλαίσιο ξαφνικού κύματος κακοκαιρίας το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου.

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Καταιγίδα στη Δράμα
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Ξαφνικό κύμα κακοκαιρίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/07) την περιοχή της Δράμας, με ισχυρούς ανέμους, βροχοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τεράστια ποσότητα νερού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε κεντρικές αρτηρίες και σοκάκια σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κολώνων ηλεκτροδότησης με την Πυροσβεστική να έχει  πραγματοποίησει 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας.

Συνολικά 41 κλήσεις δέχθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πυροσβεστικού Σώματος, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων -ισχυροί άνεμοι συνοδεία βροχόπτωσης-, που εκδηλώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στις γύρω περιοχές από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί.

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