Νέο μπλόκο κτηνοτρόφων στον ΒΟΑΚ: «Ξανά κλείνουμε τον κόμβο - Θα συνεχιστεί για 10 μέρες»

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) έκλεισε ξανά στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε νέο μπλόκο, λίγες μόλις ώρες μετά το προσωρινό άνοιγμα του δρόμου.

Η κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδό και στην Εθνική Ηρακλείου–Αγίου Νικολάου παρέλυσε, με τους οδηγούς να χρειάζονται πάνω από μία ώρα για διαδρομές που υπό κανονικές συνθήκες διαρκούν μόλις 15 λεπτά.

Σύμφωνα με την απόφαση των συγκεντρωμένων, θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο των φορτηγών που μεταφέρουν κηπευτικά προϊόντα από την Ιεράπετρα μετά τις 18:00, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων νομού Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, δήλωσε στο MEGA: «Σήμερα η Κρήτη έχει κλείσει από τρία σημεία, ο ΒΟΑΚ, και περιμένουμε και από όλη την ηπειρωτική χώρα να κάνει το ίδιο, από όλους τους συναδέλφους μας, ειδικά από αυτούς που τους έχουν κατασφάξει τα κοπάδια και δεν τους βρίσκουν μία λύση».

Ακόμα στην εκπομπή του Open,ο ίδιος τόνισε με έμφαση: «Εμείς δεν θα δικάσουμε κανέναν. Τώρα ξανά κλείνουμε τον κόμβο και από τις δύο πλευρές και αυτό θα συνεχιστεί για δέκα μέρες.

Ζητάμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ή τον κ. Χατζηδάκη, αλλιώς δεν φεύγουμε από τα μπλόκα».

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Το νέο κλείσιμο του ΒΟΑΚ αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω αναστάτωση στις μετακινήσεις, ενώ οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να υπάρξει άμεση πολιτική ανταπόκριση.