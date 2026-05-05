Ξανά πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος: Συνεδρίασε η νέα διοίκηση

Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, η νέα Διοίκηση της ΓΣΕΕ, όπως αυτή προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες του 39ου Συνεδρίου της Συνομοσπονδίας.

Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης ήταν η συγκρότηση σε σώμα, με τον Γιάννη Παναγόπουλο να αναλαμβάνει εκ νέου τα ηνία της Προεδρίας.

Η νέα σύνθεση της ηγεσίας του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγόπουλος Ιωάννης

Αναπληρώτης Πρόεδρος: Πάλλης Ευάγγελος

Γενικός Γραμματέας: Καρράς Αντώνιος

Γραμματέας Οργανωτικού: Ραυτόπουλος Απόστολος

Γραμματέας Οικονομικού: Ταχματζίδης Δημήτριος

Στις θέσεις των αναπληρωτών εξελέγησαν οι Αθανάσιος Δανούσης (Γ. Γραμματεία), Ευστάθιος Χαρίτος (Οργανωτικό) και Κωνσταντίνος Κουλούρης (Οικονομικό).

Το σώμα συμπληρώνεται από έμπειρα στελέχη στην Εκτελεστική Επιτροπή, μεταξύ των οποίων οι Δέσποινα Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Γκογκάκη και Νικόλαος Μαυροκέφαλος.

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε κρίσιμους τομείς με την εκλογή επικεφαλής στις εξειδικευμένες Γραμματείες:

Επικοινωνία & Social Media: Γεώργιος Χριστόπουλος

Ισότητα & Δικαιώματα: Θεοδώρα (Δώρα) Γούλα

Υγεία & Ασφάλεια: Ανδρέας Στοϊμενίδης

Περιβάλλον: Ιωάννης Γκουτζαμάνης