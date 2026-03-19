Ξανά σε λειτουργία το Τραμ στο Σύνταγμα: Οι σταθμοί που άνοιξαν

Οι τρεις σταθμοί που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας στο Τραμ, ανοίγουν ξανά σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου. Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Από σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου τίθενται ξανά σε λειτουργία οι στάσεις του Τραμ «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και  «Λεωφόρος Βουλιαγμένης», οι οποίες ήταν εκτός λειτουργίας λόγω έργων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ. 

Παράλληλα, αποκαθίσταται η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Οι εργασίες έγιναν  ατόπιν αιτήματος της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
 

 

