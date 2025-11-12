Ξάνθη: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου - «Ένας τον κρατούσε και ένας τον χτύπαγε» λέει η μητέρα του

Άγρια επίθεση δέχθηκε 15χρονος στην Ξάνθη από ομάδα ατόμων, μετά τη σχολική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 11 το πρωί, παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, όταν ο μαθητής ενώ περπατούσε στο κέντρο της πόλης, δέχθηκε ξαφνικά επίθεση από ομάδα ατόμων που βγήκαν από ένα όχημα.

Όπως περιγράφει η μητέρα του 15χρονου, οι νεαροί τον έσυραν σε ένα στενό και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική φροντίδα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Ένας τον κρατούσε και ένας τον χτύπαγε με μπουνιές στο πρόσωπο. Συνέχισαν με κλωτσιές», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα. Όπως αποκάλυψε η ίδια, ένα από τα άτομα που χτυπούσαν τον γιο της ήταν γνωστός του από άλλο σχολείο.

«Αν δεν υπήρχε ένας κύριος που έβαλε τις φωνές, το παιδί μου θα είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους νεαρούς επιτέθηκε στον ανήλικο με την πρόφαση πως ενοχλεί την κοπέλα του, ενώ οι φερόμενοι ως δράστες δεν έχουν συλληφθεί από τις Αρχές.