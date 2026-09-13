Ξάνθη: Απαγχονισμένος 24χρονος φοιτητής – Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Απέραντη θλίψη στην τοπική κοινωνία της Κοζάνης και της Ξάνθης προκάλεσε η είδηση του θανάτου ενός 24χρονου φοιτητή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε ύστερα από έντονη ανησυχία των οικείων του νεαρού άνδρα, οι οποίοι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Αστυνομικοί του οικείου Αστυνομικού Τμήματος έσπευσαν για έλεγχο στο διαμέρισμα της οδού Κοραή στην Ξάνθη, όπου εντόπισαν τον 24χρονο απαγχονισμένο.

Ο νεαρός φοιτητής διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου οι ιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διενεργούν επισταμένη έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη.