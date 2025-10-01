Ξάνθη: Αθώος ο αστυνομικός που απήγαγε, ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο

Αθώος κρίθηκε, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Αστυνομικός που κατηγορήθηκε για ξυλοδαρμό και παράβαση καθήκοντος στην Ξάνθη, επειδή τον «πέρασε για λαθρομετανάστη», το περασμένο Σάββατο (27/09).

Το Δικαστήριο στην Ξάνθη αποφάνθηκε πως οι κατηγορίες σε βάρος του Αστυνομικού δεν ευσταθούν και έτσι εκδόθηκε – ομόφωνα – αθωωτική απόφαση το μεσημέρι της Τετάρτης (01/10). Ο Αστυνομικός οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης τη Δευτέρα, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μετά την απολογία του ενώ η δίκη ορίστηκε για την Τετάρτη.

Η πλευρά του Αστυνομικού ισχυρίστηκε πως οι κατηγορίες είναι αναληθείς και πως ο ίδιος βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας και ακολούθησε ένα τυπικός έλεγχος για εξακρίβωση στοιχείων του εν λόγω πολίτη.

Ξάνθη: Το χρονικό και τι είπε ο δικηγόρος του

Ο Δικηγόρος του Αστυνομικού (ήδη από την πρώτη στιγμή) ανέφερε πως οι κατηγορίες είναι ψευδείς στο σύνολό τους. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της αθωότητας του Αστυνομικού, ενώ από την Κυριακή για την υπόθεση έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση και το Αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία αναφερόταν – μεταξύ άλλων – πως για την υπόθεση ξεκίνησε και ΕΔΕ.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης στην Ξάνθη, ο αστυνομικός,εκτός υπηρεσίας και φορώντας πολιτικά ρούχα, φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο Έλληνα πολίτη, τον οποίο – όπως ισχυρίστηκε – πέρασε για «λαθρομετανάστη».

Όπως αναφέρει το xanthinews, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο ή αρμοδιότητα, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.

Το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Με πληροφορίες από fonitisxanthis.gr