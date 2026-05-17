Συναγερμός σήμανε στην Ξάνθη για 17χρονη που έπεσε από την πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ, λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (17/5).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το xanthinews.gr, η Αστυνομια και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκαν από περαστικούς και κατοίκους της περιοχής που άκουσαν τις φωνές της νεαρής.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι δυνάμεις που έσπευσαν παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη 17χρονη, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Η 17χρονη είναι σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα.