Συναγερμός σήμανε στην Ξάνθη για 17χρονη που έπεσε από την πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ, λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (17/5).
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το xanthinews.gr, η Αστυνομια και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκαν από περαστικούς και κατοίκους της περιοχής που άκουσαν τις φωνές της νεαρής.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι δυνάμεις που έσπευσαν παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη 17χρονη, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Η 17χρονη είναι σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα.
- Μέχρι και 6.000 ευρώ: Αυτά είναι τα παλιά βινύλια «του πατέρα» που σήμερα κοστίζουν χρυσά
- Μοντέλο του OnlyFans συναντιέται τετ-α-τετ με θαυμαστή που της έδωσε 100 χιλ. ευρώ και φεύγει στο 5λεπτο
- Τι είναι τα «κεφαλάρια» και γιατί έχει βουίξει όλο το ελληνικό TikTok
- Ο πιο φθηνός προορισμός στην Ευρώπη για ένα Σαββατοκύριακο - Βρίσκεται μία ανάσα από την Ελλάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.