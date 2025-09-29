Ξάνθη: Στον εισαγγελέα ο αστυνομικός που ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο

Κρατείται από χθες ο αστυνομικός που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, αναμένοντας να οδηγηθεί σήμερα στις 12.00 στον εισαγγελέα, αφού συνελήφθη το Σάββατο για παράβαση καθήκοντος, παράνομη κατακράτηση και σωματική βλάβη κατά 40χρονου.

Συγκεκριμένα ο Αστυνομικός, όντας εκτός υπηρεσίας συνέλαβε έναν 40χρονο πολίτη, λόγω ρατσιστικής προκατάληψης, νομίζοντας πως ήταν παράνομος μετανάστης.

Του πέρασε στη συνέχεια χειροπέδες, τον έβαλε στο πόρτ μπαγάζ και τον εγκατέλειψε στον επαρχιακό δρόμο του Σελέρου της Ξάνθης. Ο 40χρονος κατάγεται από τα Πομακοχώρια της Ξάνθης, και δεν μιλάει Ελληνικά, ενώ μένει χρόνια στην Γερμανία και λόγω ενός θέματος υγείας δεν μπορούσε να επικοινωνήσει.

Η μήνυση που κατέθεσε έγινε με την συνδρομή διερμηνέα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου “η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία.

Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό”.