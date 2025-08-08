Ξάνθη: Συνελήφθη 46χρονος που σκότωσε κατοικίδιο σκύλο με καραμπίνα

Αποτροπιασμό προκάλεσε στην Ξάνθη η φερόμενη θανάτωση που διέπραξε 46χρονος άντρας, στρέφοντας την κάνη της καραμπίνας του κατά σκύλου συντροφιάς.

Όπως μεταφέρει τοπικό Μέσο του Νομού, ο άντρας συνελήφθη χθες (7/8) το πρωί, σε περιοχή της Ξάνθης, και κατηγορείται τώρα για θανάτωση ζώου συντροφιάς με τη χρήση κυνηγετικού όπλου.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας σε οικισμό της περιοχής. Στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και μία θήκη με 35 φυσίγγια.

Δεν είναι επίσης ξεκάθαρο εάν ο κατοικίδιος σκύλος ανήκε στον ίδιο τον 46χρονο, ή σε άλλο ιδιοκτήτη. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης.