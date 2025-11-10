Ξάνθη: Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα 54χρονο DJ

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής κοντά στο Χρυσοχώρι Ξάνθης. Το όχημα που οδηγούσε 54χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο άτυχος άνδρας – με καταγωγή από τον Πετεινό – ήταν ιδιαίτερα αγαπητός DJ, γνωστός για τη μουσική του παρουσία σε εκδηλώσεις και χώρους διασκέδασης.

Διέμενε στο Χρυσοχώρι και επέστρεφε στο σπίτι του μετά τη δουλειά.