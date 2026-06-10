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Xάος στον αέρα πτήσης για Ηράκλειο: Συνελήφθη μεθυσμένος επιβάτης που λογομάχησε με τους αεροσυνοδούς

Ένας 30χρονος επιβάτης που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ λογομάχησε με μέλη του πληρώματος κατά τη διάρκεια πτήσης γιο Ηράκλειο και συνελήφθη.

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Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στον αέρα κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Γενεύη προς το Ηράκλειο Κρήτης, εξαιτίας ενός 30χρονου Ελβετού επιβάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και κατά τη διάρκεια της πτήσης αρνούνταν να ακολουθήσει τις οδηγίες του πληρώματος.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε στο αεροσκάφος, καθώς ο 30χρονος φέρεται να λογομάχησε με μέλη του πληρώματος. Ο πιλότος αναγκάστηκε να ενημερώσει τις Αρχές, οι οποίες περίμεναν το αεροσκάφος να φτάσει στον προορισμό του για να συλλάβουν τον άνδρα.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου τουρίστα.

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