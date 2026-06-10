Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στον αέρα κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Γενεύη προς το Ηράκλειο Κρήτης, εξαιτίας ενός 30χρονου Ελβετού επιβάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και κατά τη διάρκεια της πτήσης αρνούνταν να ακολουθήσει τις οδηγίες του πληρώματος.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε στο αεροσκάφος, καθώς ο 30χρονος φέρεται να λογομάχησε με μέλη του πληρώματος. Ο πιλότος αναγκάστηκε να ενημερώσει τις Αρχές, οι οποίες περίμεναν το αεροσκάφος να φτάσει στον προορισμό του για να συλλάβουν τον άνδρα.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου τουρίστα.