Ξεχάστε τη Μύκονο: Το νησί που οι Βρετανοί αποθεώνουν ως την «πραγματική» Ελλάδα

Ενώ οι περισσότεροι ταξιδιώτες συνωστίζονται στα σοκάκια της Μυκόνου και της Σαντορίνης, ο διεθνής Τύπος έστρεψε το βλέμμα του κάπου αλλού, στην «αρχόντισσα» της καρδιάς μας. Η Σύρος δεν είναι πλέον απλώς η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, αλλά το νέο success story του ελληνικού τουρισμού, κερδίζοντας διθυραμβικά σχόλια από τα μεγαλύτερα βρετανικά μέσα.

Το εμβληματικό περιοδικό Wanderlust Travel Magazine, η «βίβλος» των ανεξάρτητων ταξιδιωτών παγκοσμίως, αφιέρωσε έξι σελίδες στην αυθεντικότητα της Σύρου. Τι είναι αυτό που τους μάγεψε; Δεν είναι μόνο οι μαρμάρινοι δρόμοι της Ερμούπολης ή το επιβλητικό Θέατρο Απόλλων. Είναι αυτή η μοναδική διττή ταυτότητα –η αρμονική συνύπαρξη Καθολικών και Ορθοδόξων– που δίνει στο νησί έναν πολιτισμικό παλμό που δεν θα βρεις πουθενά αλλού στο Αιγαίο.

Την ίδια στιγμή, το The i Paper προτείνει τη Σύρο ως το ιδανικό αντίδοτο στον μαζικό τουρισμό. Σε ένα άρθρο που έγινε γρήγορα viral, το νησί παρουσιάζεται ως ο προορισμός για όσους αναζητούν βιώσιμες και «πραγματικές» εμπειρίες.

«Η Σύρος είναι η απόδειξη ότι η ποιότητα και η αυθεντικότητα μπορούν να νικήσουν τον κορεσμό», σημειώνει η συντάκτρια, εστιάζοντας στις απομονωμένες παραλίες της Απάνω Μεριάς και τα κρυφά μονοπάτια που οδηγούν σε παρθένους όρμους.

Δεν μπορείς να μιλήσεις για τη Σύρο χωρίς να αναφέρεις τις αισθήσεις. Η γαστρονομία της, από το διάσημο λουκούμι και τη χαλβαδόπιτα μέχρι τα πικάντικα τυριά (Σαν Μιχάλη), αναδεικνύεται από τα βρετανικά μέσα ως ένας από τους βασικούς λόγους για να επισκεφθεί κανείς το νησί. Είναι μια κουζίνα που μυρίζει παράδοση και φρέσκο θαλασσινό αέρα.

Γιατί όλοι μιλούν για τη Σύρο τώρα;

Η στρατηγική θέση του νησιού στο κέντρο του Αιγαίου το καθιστά την τέλεια βάση για εξερεύνηση, όμως η ίδια η Σύρος σε κρατά εκεί με την ενέργειά της. Όπως δήλωσε και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιάννης Α. Βουτσίνος, ο στόχος είναι πλέον σαφής:

«Θέλουμε η Σύρος να κερδίσει σταθερά έδαφος ως ένας προορισμός με πραγματικό περιεχόμενο. Το μήνυμα που στέλνουμε στις διεθνείς αγορές είναι ότι εδώ, ο επισκέπτης θα βρει την Ελλάδα που πάντα ονειρευόταν: αυθεντική, ποιοτική και φιλόξενη».

Με τη σφραγίδα του ΕΟΤ Μ. Βρετανίας και τη στήριξη των τοπικών επαγγελματιών, η Σύρος αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να φωνάζεις για να ακουστείς – αρκεί να έχεις ιστορία και χαρακτήρα.