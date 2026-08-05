Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στο πολύπαθο Πόρτο Γερμενό μετά τη φωτιά: «Ο παράδεισός μας έγινε κόλαση» λένε κάτοικοι

Στο πυρόπληκτο Πόρτο Γερμενό ξεκινά η διαδικασία των αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών, που προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα, Τετάρτη (05/08), δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη Δυτική Αττική, αλλά οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Από το πρωί βρίσκονται στην περιοχή κλιμάκια, που κάνουν ελέγχους στις πληγείσες ιδιοκτησίες για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων των πυρόπληκτων.

Το παρόν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δίνει και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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Οι μηχανικοί θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες από σπίτι σε σπίτι, καταγράφοντας την έκταση των ζημιών σε κατοικίες και περιουσίες.

Από τα αποτελέσματα των ελέγχων θα κριθεί και το μέλλον των κατοίκων καθώς θα διαπιστωθεί ποια σπίτι είναι κατοικήσιμα και ποια έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Η εικόνα στο Πόρτο Γερμενό παραμένει παντελώς αποκαρδιωτική, με την φωτιά να έχει κάψει όχι μόνο περιουσίες ανθρώπων που αγνοούν τι θα γίνει με το αύριό τους, αλλά και έναν από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της Αττικής.

«Ο παράδεισός μας έγινε κόλαση»

Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν στο συνεργείο του ΣΚΑΪ μέσα στα αποκαΐδια του σπιτιού τους, το οποίο φιλοξένησε τόσο όμορφες στιγμές.

Η οροφή έχει πέσει και όλα τα αντικείμενά τους έχουν γίνει στάχτη. Όπως είπε η κα Λίτσα, έφυγαν βιαστικά και δεν πήραν τίποτα, πιστεύοντας πως θα έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν άμεσα.

«Μας έδιωξαν πολύ νωρίς, πριν δούμε τις φλόγες γιατί είχε πολύ αέρα. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι, δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή», είπε.

Τελικά, ενημερώθηκαν πως το σπίτι τους είχε καεί ολοσχερώς.

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«Εδώ ήταν ο παράδεισμός μας. Εδώ γεννήθηκαν και μεγάλωσαν τα παιδιά μας, παντρεύτηκαν. Τώρα ο παράδεισος έγινε μία κόλαση» είπε η ίδια.

Παράλληλα, κάλεσε σε κρατική αρωγή για να μπορέσει η οικογένεια να ξαναστηθεί στα πόδια της.

«Να μας βοηθήσει το κράτος, να ξαναγίνουν έστω και κάποια πράγματα. Πολύς κόσμος εδώ, όλοι έμειναν έτσι» σημείωσε και κατήγγειλε πως «χρόνια παρακαλούσαμε για αντιπυρικές ζώνες, δεν έκαναν τίποτα».

«Το Γερμενό δεν θα ξαναγίνει ποτέ όπως ήταν» διαπίστωσε η κάτοικος και κατέληξε λέγοντας πως «εδώ τελείωσαν όσα ζήσαμε μέχρι τώρα».

Τι θα ισχύσει για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων

Σύμφωνα με τις έως τώρα ανακοινώσεις της κυβέρνησης, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες.

Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιοτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Ο ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνοντας ότι με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να παρακολουθούν την πορεία των διαδικασιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ανέφερε ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης.

Οι ζημιές στις κτιριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και στις κατοικίες, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς.

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, το απόγευμα.

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Αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αγροτικό κόσμο, καθώς πολλές πληγείσες περιοχές είναι αγροτοδασικές.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι ο ΕΛΓΑ θα αναλάβει την καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο, ενώ θα εξεταστούν και οι αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα και περιουσιακά στοιχεία.

Οι τελικές αποφάσεις για αγρότες και επιχειρήσεις αναμένονται μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.