Συγκλονιστικό timelapse βίντεο από τη φωτιά στην Αττική - Πλάνα από την κορυφή του Κιθαιρώνα

Ένα συγκλονιστικό timelapse βίντεο από την έναρξη και της εξάπλωση της φωτιάς στη Δυτική Αττική έρχεται στο φως της δημοσιότητας, μαρτυρώντας τις στιγμές αγωνίας και καταστροφής που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή για πέντε μέρες.

Το βίντεο δείχνει τη φωτιά να κατακαίει τις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα και κυρίως την περιοχή του Πόρτο Γερμενό με συγκλονιστικά μεγάλη ισχύ, το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου.

Τα πλάνα τραβήχτηκαν από κάμερα του Συλλόγου Ε.ΡΑ.ΔΙΚ, που έχει τοποθετηθεί στον μετεωρολογικό σταθμό στην κορυφή του Κιθαιρώνα.

«Φλόγες δεκάδων μέτρων, κανένας απολύτως έλεγχος και ισοπεδωτικό κάψιμο χιλιάδων στρεμμάτων μέσα σε λίγες ώρες. Το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση για το βίντεο.

«Μία πυρκαγιά που ξεκίνησε στην πολύπαθη νότια Βοιωτία και έφτασε ως σχεδόν τον Σαρωνικό κόλπο, για να τερματίσει κυρίως σε ήδη καμένες εκτάσεις, θάλασσα ή εκτάσεις με πολύ λιγότερη καύσιμη ύλη».