Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε σήμερα (7/8), πρόσκληση για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για να αναβαθμιστεί η Παλαιά Γέφυρα Ευρίπου.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Οργανισμός Λιμένων Νομού Εύβοιας και η δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση - ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 520.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικά 644.800 ευρώ.

Στόχος είναι η εκτέλεση έργου αναβάθμισης των συστημάτων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της παλαιάς γέφυρας Ευρίπου, για να αντιμετωπιστούν τα συχνά και σημαντικά προβλήματα λειτουργίας και οι αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία.

Επιπλέον, ανακοινώθηκαν οι ώρες λειτουργίας της συρταρωτής γέφυρας του πορθμού Ευρίπου, με ανακοίνωση από τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Εύβοιας.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως «από την 08 Αυγούστου 2025, η συρταρωτή γέφυρα θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση αναγκών της ναυσιπλοΐας, καθημερινά εκτός Τρίτης, Πέμπτης και Σαββάτου. Πέραν των ανωτέρω και λόγω της αργίας της 15 Αυγούστου 2025 (ημέρα Παρασκευή), η γέφυρα θα λειτουργήσει εκτάκτως την Πέμπτη 14.08.2025».

Γέφυρα Ευρίπου: Οι μελλοντικές βελτιώσεις

Η λειτουργία της συρταρωτής γέφυρας είναι ιδιαιτέρως προβληματική την τελευταία 15ετία και ο ΟΛΝΕ τον Φεβρουάριο του 2025 επεσήμανε εγγράφως την ανάγκη εκτέλεσης των ακόλουθων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 910.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ):

Αναβάθμιση των Η-Μ εγκαταστάσεων.

Επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων και ευθυγράμμιση τροχιών κύλισης.

Κατόπιν συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο ΟΛΝΕ (με το αρ. 1635/8-4-25 έγγραφό του) αιτήθηκε τη χρηματοδότηση του πλέον δαπανηρού έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Συστημάτων – Εγκαταστάσεων Παλαιάς Γέφυρας Ευρίπου» και με προϋπολογισμό 520.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Ακολούθως, με το αρ. 3461/4-8-25 έγγραφό του, ο ΟΛΝΕ απέστειλε συμπληρωματικά στοιχεία του έργου (Τεχνική Περιγραφή, Αναλυτικό Προϋπολογισμό κλπ.) που ήταν απαραίτητα για να εκκινήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τη διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης από το «ΠΠΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 – 2025».

Αναμένεται χρηματοδότηση για την εκτέλεση και των υπόλοιπων εργασιών επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων και ευθυγράμμισης τροχιών κύλισης ύψους 390.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), από ίδιους πόρους του Οργανισμού ή του εποπτεύοντος Υπουργείου Ναυτιλίας.

Μετά την υπογραφή της απόφασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Στα δύσκολα και σημαντικά πρέπει να υπερβαίνουμε αρμοδιότητες, να βάζουμε πλάτη και να συνεργαζόμαστε.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναλαμβάνουμε, όπως είχαμε δεσμευτεί, τη χρηματοδότηση του πιο δαπανηρού, από τα έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα στη Γέφυρα του Ευρίπου, ώστε να μη διαταράσσεται τόσο βίαια και απρόοπτα η λειτουργία της Ευβοϊκής πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, διαθέτουμε 644.800 ευρώ για την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της γέφυρας.

Μετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων στοιχείων από τον ΟΛΝΕ, εκκινήσαμε τη διαδικασία ένταξης του έργου στο ΠΠΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. Είμαστε σε ανοικτή επικοινωνία με τη διοίκηση του ΟΛΝΕ και αναμένουμε τη χρηματοδότηση και των υπόλοιπων εργασιών, από τον ίδιο τον Οργανισμό ή το Υπουργείο Ναυτιλίας».