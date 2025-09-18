Με τον γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα, να αποτίει φόρο τιμής στο μνημείο στην ομώνυμη οδό, ξεκίνησε η αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία για τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία, από τη νεοναζιστική Χρυσή Αυγή, του ράπερ Παύλου Φύσσα.

Η αντιφασιστική πορεία για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ξεκίνησε από το μνημείο του, στο Κερατσίνι και στην οδό όπου δολοφονήθηκε από το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Μπλόκο της Κοκκινιάς, στην περιοχή της Νίκαιας.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, ειδικά μετά την αποφυλάκιση του αρχηγού της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Νίκο Μιχαλολιάκο, την ώρα που η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα, συγκίνησε όταν πλησίασε το μνημείο και άρχισε να το φιλάει.

Ο Γιάννης Μάγγος στην πορεία για τη δολοφονία Φύσσα | Intime

Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του Παύλου | Intime

Η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του Παύλου | ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η παρουσία του κόσμου, για ακόμη μία χρονιά, είναι τεράστια και συγκινητική, δεδομένης των συνθηκών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας, με τους διαδηλωτές να στέλνουν ένα ηχηρό αντιφασιστικό μήνυμα.

Κόμματα, φοιτητικές οργανώσεις, πολίτες στέλνουν ένα μήνυμα αλληλεγγύης στα θύματα ναζιστικής βίας, όπως ο Παύλος Φύσσας, επαναλαμβάνοντας το διαχρονικό σύνθημα πως ο «αγώνας απέναντι στον ναζισμό δεν τελειώνει ποτέ».