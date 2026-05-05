Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος: Drones και δορυφόροι τα νέα εργαλεία κατά των πυρκαγιών

Με την αντιπυρική περίοδο να έχει ξεκινήσει από την 1η Μαΐου, οι αρμόδιοι φορείς εισέρχονται σε φάση εγρήγορσης, καθώς η πρόληψη και η άμεση ανταπόκριση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την προστασία του περιβάλλοντος και των κοινωνιών.

Η Πυροσβεστική, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και πλήθος εθελοντών προετοιμάζονται συντονισμένα για άλλη μία απαιτητική χρονιά. Ο αρχιπύραρχος Αθανάσιος Παπαθανασίου, μιλώντας στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στις εργασίες που έχουν γίνει.

Όπως τόνισε, έχουν ολοκληρωθεί οι προσλήψεις των εποχικών πυροσβεστών, γίνεται συνεχώς ανανέωση στον στόλο των οχημάτων, τα εναέρια μέσα φέτος θα είναι περισσότερα από πέρσι ενώ ήδη λειτουργούν και τα drone επί 24ώρου βάσεως.

Αντιπυρική περίοδος: Τα νέα εργαλεία της πυροπροστασίας

Οι εθελοντές πυροσβέστες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο συνολικό έργο της πυροπροστασίας. Παράλληλα, τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, μεταξύ αυτών και οι δορυφορικές εφαρμογές, ενισχύουν σημαντικά την Πολιτική Προστασία, συμβάλλοντας τόσο στη χαρτογράφηση κινδύνων όσο και στην έγκαιρη ανίχνευση εστιών.

Σε ένα περιβάλλον όπου η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση και τη συχνότητα των πυρκαγιών, η πρόληψη και η επιχειρησιακή ετοιμότητα αποτελούν θεμέλιο για μια αποτελεσματική αντιπυρική στρατηγική.

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται παράλληλα ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ενισχύοντας τον συντονισμό και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Το drone του δήμου λειτουργεί πλέον 24 ώρες το 24ωρο και είναι στη διάθεση της Πυροσβεστικής για να υπάρχει άμεση εικόνα και συνδρομή όπου χρειαστεί.

Ο Νίκος Σέργης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, από την πλευρά του αναφέρθηκε στους δορυφόρους, οι οποίοι είναι σε τροχιά και τίθενται στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας. Όπως ανέφερε, δείχνουν την πρόγνωση για την πορεία του πύρινου μετώπου τις επόμενες δύο, τέσσερις, και έξι ώρες.