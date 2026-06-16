Ξεκίνησε η δίκη για τη 19χρονη Νεφέλη που πέθανε λόγω φωτιάς στη δουλειά της: «Της είπε να πάρει κάτι από μέσα»

Σήμερα, σχεδόν 6 χρόνια από τη φονική φωτιά που άφησε νεκρή την 19χρονη Νεφέλη και με πολλά μόνιμα προβλήματα υγείας έναν 28χρονο, ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης, μια ανάσα πριν από την παραγραφή των αδικημάτων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο ιδιοκτήτης επιχειρηματίας και ο υπογράφων το πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρονικής εγκατάστασης είναι:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια διά παραλείψεως

Απλή σωματική βλάβη από αμέλεια διά παραλείψεως

Εμπρησμός από αμέλεια διά παραλείψεως

Σήμερα η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, κ. Μαρούπα, υπέβαλε αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών σε κακουργήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, από τις καταθέσεις προέκυψε πως υπήρχε μέρες πριν έντονη οσμή καμένου καλωδίου, κάτι που γνώριζε ο επιχειρηματίας και αδιαφορούσε.

Το χρονικό

Η Νεφέλη δεν είχε κλείσει το 20ο έτος της ζωής της. Σπούδαζε βρεφονηπιοκόμος. Αν και οι δικοί της ήταν αντίθετοι, εκείνη ήθελε να εργαστεί το καλοκαίρι του 2020. Στις 22 Ιουλίου, λίγα λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει η βάρδιά της, ξέσπασε φωτιά στο κατάστημα, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη εξαιτίας βραχυκυκλώματος.

Η πραγματογνωμοσύνη

«Διαπιστώθηκαν ίχνη ισχυρών βραχυκυκλωμάτων. {...} Η υπερθέρμανση της πλαστικής μόνωσης των καλωδίων εξηγεί και τη μυρωδιά καμένου που είχε διαπιστωθεί τις προηγούμενες από την πυρκαγιά ημέρες.»

Το τηλεφώνημα του ιδιοκτήτη

Η Νεφέλη ενημερώνει τηλεφωνικώς τον ιδιοκτήτη για τη φωτιά, την ώρα που η ίδια βρίσκεται εκτός καταστήματος. Η ώρα είναι 09:58:30 και η κλήση έχει διάρκεια 59 δευτερόλεπτα.

Ένα λεπτό μετά ακολουθεί δεύτερη κλήση. Και αυτή τη φορά, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα αλλά και την άρση απορρήτου, είναι πάλι ο ιδιοκτήτης του καφέ. Η κλήση έγινε στις 10:00:01 και αυτή τη φορά είχε διάρκεια μόλις 10 δευτερόλεπτα.

Αμέσως η Νεφέλη μπαίνει στο κατάστημα.

Ο 28χρονος αυτόπτης μάρτυρας και αργότερα τραυματίας, μιλώντας στο Reader.gr, υποστηρίζει:

«Τη βλέπω να μπαίνει μέσα, την κρατάω από το χέρι και της λέω “πού πας;”. Εκείνη επιμένει: “Μου είπε πως πρέπει να πάω πάνω (πατάρι) να πάρω κάτι”. Επειδή την είδα αποφασισμένη, μπήκα μαζί της για να τη βγάλω έξω. Ανέβηκε τις σκάλες και άρχισε να πατάει με τα χέρια της κάτι στον τοίχο, σαν να έψαχνε κάτι. Εκείνη την ώρα οι καπνοί έγιναν πολύ πυκνοί και έτσι εγκλωβιστήκαμε, καθώς δεν μπορούσαμε πια να κατέβουμε. Μπήκαμε στην τουαλέτα, γιατί εκεί είχε ένα μικρό παράθυρο. Από εκεί φωνάζαμε έξω “βοήθεια, θα καούμε ζωντανοί”. Προσπάθησα με τα χέρια να σπάσω τη γυψοσανίδα. Δεν τα κατάφερα. Τότε είδα τη Νεφέλη να λιποθυμάει. Έβγαλα την μπλούζα μου, την έβρεξα και την έβαλα στο πρόσωπό της. Κάποια στιγμή άνοιξε τα μάτια της και μου είπε “θα πεθάνουμε” και εγώ της είπα “όχι κορίτσι μου, όλα θα πάνε καλά”. Έπεσα πάνω της για να την προστατέψω. Μετά δεν θυμάμαι τίποτα.»

Η Νεφέλη και ο Ζενοβίος διασωληνώθηκαν αμέσως. Η Νεφέλη, 9 μέρες μετά, κατέληξε. Ο 28χρονος πήρε εξιτήριο στις 14 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ζητούσε συγγνώμη από την έδρα για την εκφορά του λόγου του, καθώς εξαιτίας της φωτιάς δημιουργήθηκε ένα οίδημα στον εγκέφαλο, με συνέπειες πέρα από τον λόγο, στην όραση αλλά και στο περπάτημα. Αν και υποβλήθηκε σε επεμβάσεις με μοσχεύματα, τα σημάδια στο σώμα του είναι κάτι παραπάνω από εμφανή.

«Την έστειλε να πάρει κάτι»

Η οικογένεια της Νεφέλης και η δικηγόρος της, κ. Μαρούπα, υποστηρίζουν πως το πιθανότερο είναι στο τηλεφώνημά του ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης να έστειλε τη Νεφέλη να πάρει από το πατάρι κάποιο φάκελο με χρήματα.

Άλλωστε, η 19χρονη είχε πει στη μητέρα της πως ο επιχειρηματίας την εμπιστευόταν τόσο, που της άφηνε φακέλους με δεσμίδες χρημάτων για να τους παραδίδει σε άλλους.

Κάτι, ωστόσο, που ο κατηγορούμενος κ. Ιωάννης Β. αρνείται σθεναρά.

«Φακέλους; Αυτό είναι αστείο. Άφηνα καμιά φορά 10-20 ευρώ στο ταμείο για ζάχαρη, όχι σε φακέλους.»

Η οικογένεια όμως επιμένει και μάλιστα μας επιδεικνύει σχετική συνομιλία του παιδιού της με τον ιδιοκτήτη του καφέ λίγες μέρες πριν.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

Το μήνυμα που διαψεύδει τον κατηγορούμενο

Νεφέλη: Καλησπέρα! Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή γιατί είμαι με τα μικρά! Πείτε μου.

Ιδιοκτήτης καφέ: Επειδή θα βρέξει παπάδες. Συμφωνήσαμε να βρεθούμε αύριο το πρωί στη βάρδιά σου. Θα σου αφήσω και τους φακέλους με τα λεφτά.

Νεφέλη: Εντάξει, κανένα θέμα.

Φεύγοντας από τα δικαστήρια, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων με ρώτησαν για ποιον λόγο ήμουν εκεί και γιατί είχε δημοσιογραφικό ενδιαφέρον το θέμα.

Το θέμα που αφορά μια εργαζόμενη 19 ετών που κάηκε ζωντανή στον χώρο εργασίας της.

Το θέμα που έφτασε στις αίθουσες των δικαστηρίων 6 χρόνια μετά.

Το θέμα που θα έπρεπε να μας αφορά όλους, γιατί όταν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με πλαστά έγγραφα, όταν δεν έχουν εξόδους κινδύνου, τότε κινδυνεύουμε όλοι.