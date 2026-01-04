Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο ελληνικός εναέριος χώρος εδώ και κάποιες ώρες, εξαιτίας του ξαφνικού προβλήματος που προέκυψε σε κρίσιμες ραδιοσυχνότητες, οι οποίες είναι καθοριστικές για τον έλεγχο πτήσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μετά τη μία το μεσημέρι, κάποιες πτήσεις άρχισαν να εκτελούνται χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα πλήρως. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως χρειάζονται 2 με 4 περίπου ώρες ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί τελείως.

Η νεότερη ανακοίνωση της ΥΠΑ

Η ΥΠΑ σε νεότερη ανακοίνωσή της αναφέρει το εξής: «Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η Υπηρεσία συντονίζεται με το EUROCONTROL.

Με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πτήσεων, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις και αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρείς τομείς. Το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις. Έχει εκδοθεί επικαιροποιημένη αγγελία ΝΟΤΑΜ.

ΟΤΕ: «Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα του Οργανισμού»

«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ με αφορμή το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων.

Σε ανακοίνωση του ο Ομιλος ΟΤΕ αναφέρει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

Τεράστια ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Χαρακτηριστική η κατάσταση στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου υπάρχει αναστάτωση, καθώς στους πίνακες αφίξεων και αναχωρήσεων διαρκώς μεταβάλλονται ή ακυρώνονται πτήσεις. Οι χώροι του αεροδρομίου είναι συνωστισμένοι από επιβάτες και συνοδούς, καθώς ουδείς μπορεί να φύγει και ζητούν ενημερώσεις από τους υπευθύνους. Ταυτόχρονα, επικρατεί μια «απόκοσμη» ησυχία στους εξωτερικούς χώρους καθώς δεν υπάρχει ο γνώριμος ήχος των αεροσκαφών.

«Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς.

Για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις» ανέφερε σε ενημέρωσή του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η πρώτη ανακοίνωση της ΥΠΑ για το FIR

Στην πρώτη ανακοίνωση για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει από τις 09:35 σε ολόκληρο τον ελληνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας αδυναμία πραγματοποίησης αφίξεων και αναχωρήσεων σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε τα εξής:

«Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις» ανέφερε.

Το τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει το σύνολο των πτήσεων από και προς την Ελλάδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνας δρόμου για την αποκατάστασή του.