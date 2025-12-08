Ξεκινούν μπλόκα οι αγρότες και στην Καλαμάτα: «Μόνο έτσι θα πιέσουμε την κυβέρνηση»

«Πρεμιέρα» για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και στην Καλαμάτα, καθώς οι αγρότες επεκετείνουν τα μπλόκα τους ανά την ελληνική επικράτεια, ως ύστρατο μέσο για άσκηση πολιτικής πίεσης στην κυβερνητική κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ζωονόσων.
Όπως μεταφέρει το Action24, οι παραγωγοί της Μεσσηνίας βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στε διαδικασία προσυγκεντρώσεων, προχωρώντας τώρα σε πλήρη κινητοποίηση.
Αγρότες: «Μόνο έτσι θα πιεστεί η κυβέρνηση»
Ο κ. Σπύρος Νικολόπουλος, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, δήλωσε πως «συντονισμένα, πανελλαδικά ακολουθούμε το σχέδιο που αποφασίστηκε στη Νίκαια, που είναι ο μόνος τρόπος να πιέσουμε την κυβέρνηση να σκύψει πάνω από τα προβλήματα επιβίωσης που έχουμε».
Σχετικά με τα σχεδιασμένα μπλόκα είπε: «Προς το παρόν το μπλόκο μας είναι στη Μεσσήνη και στήνονται και σε υπόλοιπα κεφαλοχώρια. Στόχος είναι ένα μαζικό μπλόκο στον νομό, στην Εθνική Οδό».
