Ξεπέρασε τον Πορτοσάλτε: Συγγραφέας ζητά παρέμβαση Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Με αφορμή το άρθρο της συγγραφέως Αθηνάς Κακούρη στην «Καθημερινή», η οποία έζησε την κατοχή σε ηλικία 12 ετών, όπως ανέφερε, και έχει μία ξεχωριστή σύνδεση με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ζητώντας μάλιστα να ασχοληθεί επί του θέματος... ο υπουργός Αμύνης, ο Άρης Πορτοσάλτε επιδόθηκε σε ακόμη ένα παραλήρημα το πρωί στον ΣΚΑΪ, επιμένοντας πως το «μνημείο πρέπει να μείνει αλώβητο» και ότι «ο καθένας μπορεί να πάει στην πλατεία να κλάψει, να κάνει ότι θέλει», όχι στο μνημείο που είναι «κοιμητήριο πεσόντων», αυτό «δεν είναι για την πάρτη κανενός».

Μάλιστα, προτρέπει άπαντες, δήμο Αθηναίων, αντιπολίτευση και φυσικά κυβέρνηση να συζητήσουν το θέμα στην ολομέλεια της Βουλής και να συμφωνήσουν πως το μνημείο θα μένει αλώβητο.

Τι έγραψε η Αθηνά Κακούρη

Η 97χρονη συγγραφέας Αθηνά Κακούρη, την οποία επικαλέστηκε ο Άρης Πορτοσάλτε και ενέκρινε το άρθρο της, ανέφερε σε ένα σημείο αυτού: «Σέβομαι βαθύτατα τον πόνο των γονέων που έχουν χάσει παιδί σε δυστύχημα ή από αρρώστια. Αλλά αρνούμαι να παραμελήσω εξ αυτού την τιμή που οφείλω στον Αγνωστο Στρατιώτη και στην Ιστορία μας.

Η επιλογή να εκδηλωθούν τέτοιας κατηγορίας διαμαρτυρίες απάνω στον χώρο αυτόν, γιατί ήταν αναγκαία; Ολόκληρη η πλατεία Συντάγματος βρίσκεται εκεί δίπλα, απολύτως κεντρική και μεγάλη. Στη διάθεσή τους».

Σε άλλο σημείο υποστηρίζει: «Τα νεκροταφεία είναι, παντού στον κόσμο και σε όλες τις θρησκείες, μέρη ήσυχα και όμορφα, περιποιημένα και τακτικά. Κανείς δεν διανοήθηκε να πάει να γράψει ονόματα και συνθήματα στους διαδρόμους ανάμεσα σε τάφους, να κολλήσει αναμμένα κεράκια εδώ κι εκεί, ή να καθίσει καταγής και να διαδηλώνει την απόφασή του να μη φάει, αν πρώτα δεν γίνει αυτό που ζητά η σπαραγμένη καρδιά του. Ολα αυτά μπορεί να τα κάμει, σε όποιον δημόσιο χώρο επιλέξει, αλλά ποτέ, μα ποτέ, σε έναν από εκείνους που είναι ήδη αφιερωμένοι σε κάτι πολύ ανώτερο, όπως είναι το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Η επιλογή αυτού του ιερού τόπου προδίδει ανασφάλεια; Επελέγη με την ιδέα πως η διαμαρτυρία θα κερδίσει κάτι από τον χώρο όπου γίνεται; Αν ήταν αυτό, σε μένα τουλάχιστον προκάλεσε τα αντίθετα αισθήματα – ενόχληση για την καταπάτηση χώρου ήδη αφιερωμένου αλλού, και καχυποψία».

Διερωτάται στη συνέχεια, πως «χρειάστηκαν πάνω από δύο χρόνια για να καταλάβουν ότι θέλουν να γίνει εκταφή και νεκροψία των παιδιών τους» και καταλήγει: «Τέλος, διερωτώμαι αν δεν θα έπρεπε να ρίξει πλέον μια ματιά κατά τον Αγνωστο ο κ. υπουργός Εθνικής Αμύνης. Το θέαμα ευτελίζει την ίδια την ιδέα του χρέους προς την Πατρίδα, φθείρει στην ψυχή κάθε στρατεύσιμου νέου τις αξίες της τιμής και εξ αυτού εμπίπτει στις αρμοδιότητές του».

