«Ξερίζωσαν» σελίδες από το κτηματολόγιο στη Ρόδο: Υποψίες για παρέμβαση σε φακέλους ακινήτων

Σημαντικοί κτηματολογικοί τόμοι και έγγραφα στις περιοχές Αφάντου και Κρεμαστής στη Ρόδο έχουν εξαφανιστεί ενώ παράλληλα καταγγελίες ήρθαν στο φως για κυκλώματα χρησικτησιών αλλά και μια διαφορετική υπόθεση πλαστογραφημένων πιστοποιητικών που έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «Δημοκρατική της Ρόδου», αποκαλύπτεται ότι μυστική εσωτερική έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, την ώρα που η υπηρεσία έχει περάσει στον έλεγχο του Ελληνικού Κτηματολογίου και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση του.

Πληροφορίες του Δικηγορικού Συλλόγου αναφέρουν ότι, ο συναγερμός σήμανε πριν από λίγες ημέρες. Κατά τον έλεγχο κτηματολογικού τόμου διαπιστώθηκε ότι έλειπε σελίδα με εγγραφές ιδιοκτησιών και μεταβολών ακινήτων του Δημοσίου.

Αναφέρεται ότι πρόκειται για τον τόμο 26 γαιών Αφάντου και ότι η αφαίρεση έγινε με ακριβείας κόψιμο με ξυράφι.

Η εσωτερική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ανεύρεση ακόμη πέντε σκισμένων σελίδων από τόμους που αφορούν δημόσια ακίνητα σε Αφάντου και Κρεμαστή.

Εξαφάνιση κτηματολογικών εγγράφων στη Ρόδο: Τα πιθανά κίνητρα

Στις συζητήσεις των νομικών της Ρόδου κυκλοφορεί το σενάριο ότι το σκίσιμο αποσκοπεί στο να μην μπορεί να εκδοθεί εγκαίρως πιστοποιητικό ιδιοκτησίας για περιπτώσεις εξαγοράς καταπατημένων ακινήτων.

Χωρίς το κρίσιμο έγγραφο, ο έλεγχος δυσχεραίνεται και η ανάρτηση δικαιολογητικών στην αρμόδια πλατφόρμα μπορεί να καθυστερήσει ή να αλλοιωθεί υπέρ εκείνου που διεκδικεί.

Πρόκειται για υπόθεση με προφανή περιουσιακή συνέπεια, αφού η εξαφάνιση εγγραφών μπορεί να διαστρέψει το ιδιοκτησιακό αποτύπωμα σε νευραλγικές ζώνες δημόσιας γης.

Υπενθυμίζεται ότι, στο δικαστικό μέτωπο αναμένεται στις 18 Νοεμβρίου 2025 και η εκδίκαση υπόθεσης που αφορά πλαστογραφία με κατάρτιση πλαστών εγγράφων κατ’ εξακολούθηση από υπάλληλο του Κτηματολογίου.

Βασίλης Περίδης: «Υπάρχουν περίπου 6 σκισμένες σελίδες σε κάποιους κτηματολογικούς τόμους»

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Βασίλης Περίδης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε την πληροφορία, δηλώνοντας ότι «υπάρχουν περίπου 6 σκισμένες σελίδες σε κάποιους κτηματολογικούς τόμους», τονίζοντας πως «πρόκειται για απαράδεκτη πράξη που πρέπει να διερευνηθεί πλήρως».

«Πρόσβαση στα αρχεία έχουν δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι και οι υπάλληλοί της υπηρεσίας .Υπάρχει εποπτεία ,αλλά ο όγκος των φακέλων είναι τεράστιος και φαίνεται ότι κάποιος ενήργησε αιφνιδιαστικά», δήλωσε ο κύριος Περίδης

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποκλείεται η αλλοίωση των εγγράφων να έγινε με σκοπό την καθυστέρηση διαδικασιών που αφορούν συγκεκριμένα ακίνητα, πιθανόν και περιπτώσεις πλειστηριασμών.

Για το ζήτημα αυτό, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάνος Κονσόλας, κατέθεσε κοινοβουλευτική αναφορά, ζητώντας από το Υπουργείο Ψηφιακής διακυβέρνησης να διεξάγει άμεσα έρευνα σχετικά με την αφαίρεση σελίδων από κτηματολογικούς τόμους.

