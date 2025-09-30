Ξεσηκωμός Ρομά για τους αστυνομικούς σε οικισμούς: «Θα πάμε στο Σύνταγμα με λεωφορεία»

Ανησυχία και ένταση επικρατεί στις κοινότητες των Ρομά ανά την ελληνική επικράτεια, για την αυξημένη παρουσία δυνάμεων της αστυνομίας εντός των καταυλισμών τους, με διαδηλώσεις στον «ορίζοντα».

«Θα κατεβούμε στην Αθήνα με λεωφορεία» απειλεί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλάδος Ρομά, Κωνσταντίνος Σταντίκογλου, σχετικά με την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στις κοινότητές τους.

Οι εκπρόσωποί τους συγκεντρώνουν έγγραφα με τα οποία συγκαλούν πέντε ομοσπονδίες και 30 συλλόγους να ενταχθούν σε έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα υπερασπίζεται συνολικά τα δικαιώματα των ανθρώπων που διαβιούν στους οικισμούς.

Κοινό μέτωπο Ρομά για την αστυνομική καταστολή

«Αυτή η κίνηση πραγματοποιείται μετά την απόφαση της Πολιτείας για αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων εντός των καταυλισμών. Αυτό είναι ρατσισμός προς το πρόσωπό μας και γι’ αυτόν τον λόγο όλοι όσοι διαβιούν σε καταυλισμούς ξεσηκώνονται και είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε λεωφορεία με προορισμό την Αθήνα», αναφέρει ο κ. Σταντίκογλου.

Όπως εξηγεί, οι Ρομά επιθυμούν αστυνόμευση μέσα στους οικισμούς, όχι όμως με τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση.

«Οι αστυνομικοί που συνήθως έχουν καθήκοντα εποπτείας των οικισμών συμπεριφέρονται άσχημα προς τους Ρομά, δείτε τι έγινε τώρα στους Σοφάδες όπου διαβιούν 6.000 άτομα.

Στοχοποιούν ανθρώπους με οικογένειες μόνο και μόνο επειδή είναι Ρομά. Εμείς δεν θέλουμε να συμβαίνουν κακά πράγματα», σημειώνει και υποστηρίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η μαζική κάθοδος προς το Σύνταγμα.

Νέο Σώμα Ρομά στην αστυνομία

Σχετικά με την πρόσληψη Ρομά αστυνομικών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διευκρίνισε ότι περίπου 50 άοπλοι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων θα τοποθετηθούν στα τμήματα περιοχών όπου υπάρχουν συγκεκριμένες κοινότητες, με ρόλο κοινωνικού διαμεσολαβητή.

Όπως είπε, «θα εκπαιδευτούν σε ζητήματα που σχετίζονται με τον ρατσισμό, τη δημοκρατία και τα δικαιώματα και θα αποτελούν τον “βοηθό” της αστυνομίας αλλά και των κατοίκων».

Ο υπουργός τόνισε ότι το σχέδιο συνδυάζει το κομμάτι της καταστολής με την καθημερινή παρουσία της αστυνομίας και την κοινωνική διάσταση, στην οποία πρέπει να συμβάλουν και άλλες υπηρεσίες.

Πηγή: Thesspost.gr