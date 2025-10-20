Ξεσπά η Μαρέβα Μητσοτάκη Γκραμπόφσκι στα social media, για το γεγονός ότι το Βρετανικό Μουσείο αποφάσισε να διοργανώσει το περασμένο Σάββατο (18/10) φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery, στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.
Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτηση στο Instagram, συνοδευόμενη από φωτογραφία της εκδήλωσης έγραψε σε ελληνικά και αγγλικά: « Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery – στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.
Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν – το λιγότερο – άστοχη», ανήρτησε.
- Ξεσπά η Μαρέβα Μητσοτάκη για δείπνο μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Το λιγότερο, άστοχο»
- Μόλις 1,70€ το σουβλάκι – Η χώρα που κατατρόπωσε την Ελλάδα στις τιμές
- Ραγδαίες εξελίξεις για το φονικό στη Φοινικούντα: Βγαίνουν εντάλματα σύλληψης για στενούς συγγενείς του 68χρονου
- Ο άγνωστος Ράφα Μπενίτεθ: Η λόξα με τα κουρέματα των παικτών, οι βαθυστόχαστες παροιμίες και η ομιλία στο ντους
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.