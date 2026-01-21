Μενού

Ξηλώθηκε μπαλκόνι στη Πάτρα λόγω της κακοκαιρίας - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Πάτρα από τους ισχυρούς ανέμους ενόψει κακοκαιρίας, καθώς μεγάλο τμήμα από ένα μπαλκόνι ξηλώθηκε.

Reader symbol
Newsroom
Μπαλκόνι ξηλώθηκε από τους θυελλώδεις ανέμους
Μπαλκόνι ξηλώθηκε από τους θυελλώδεις ανέμους | tempo24.news
  • Α-
  • Α+

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι που χτυπούν την πόλη ενόψει της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα από το πρωί της Τετάρτης, (21/01), όταν ένα μπαλκόνι πολυκατοικίας «ξηλώθηκε».

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν στο να αποκολληθεί το μεγαλύτερο τμήμα από τα κάγκελα ενός μπαλκονιού στην οδό Γοργοποτάμου , δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους περαστικούς και τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ