Ξηλώθηκε μπαλκόνι στη Πάτρα λόγω της κακοκαιρίας - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι που χτυπούν την πόλη ενόψει της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα από το πρωί της Τετάρτης, (21/01), όταν ένα μπαλκόνι πολυκατοικίας «ξηλώθηκε».
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν στο να αποκολληθεί το μεγαλύτερο τμήμα από τα κάγκελα ενός μπαλκονιού στην οδό Γοργοποτάμου , δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους περαστικούς και τους ενοίκους της πολυκατοικίας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
