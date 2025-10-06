«Xωρίς νερό, μέσα στη βρωμιά»: Τι καταγγέλλουν για το Ισραήλ οι Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Κατά την άφιξή τους, που απαντήθηκε με μαζική παρουσία αλληλέγγυων στο Ελ. Βενιζέλος, οι επαναπατρισθέντες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla μίλησαν για τις συνθήκες κράτησης στις ισραηλινές φυλακές.

Μία από τους ακτιβιστές δήλωσε στο Orange Press: «Οι συνθήκες φυλάκισης πολύ δύσκολες. Χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, βρώμικα, όλοι βρωμάμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, και θέλω να το τονίσω, η χαρά του να συμμετέχεις τα ξεπερνάει όλα.

Δεν υπήρχε φόβος, λέγαμε συνθήματα, τραγουδούσαμε, συνεχίζαμε και ακουγόταν σε όλα τα κελιά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, ένα διεθνές κίνημα που δεν σταματάει βέβαια εδώ».

Global Sumud Flotilla: «Ήρωες είναι οι Παλαιστίνιοι, όχι εμείς»

«Στείλαμε ένα μήνυμα στους Παλαιστίνιους ότι δεν τους ξεχνάμε και ότι ο κόσμος είναι μαζί τους. Ακούσαμε για μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις παντού στον κόσμο και εδώ. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν θα τελειώσει. Μόλις αρχίσαμε το παγκόσμιο αυτό κίνημα», κατέληξε.

Ακόμα ένας ακτιβιστής είπε: «Πρέπει η αλληλεγγύη όλων, και των εργαζομένων και της νεολαίας να είναι έμπρακτη και καθημερινή, στον αγωνιζόμενο λαό της Παλαιστίνης».

Ερωτηθείς για τις συνθήκες κράτησης, απάντησε πως «Δεν έχουν σημασία, είναι λάθος να ασχοληθούμε με αυτό. Το θέμα είναι αυτό που περνάει ο Παλαιστινιακός λαός.

Εμείς δεν είμαστε ήρωες. Ήρωες είναι αυτοί που πολεμούν εκεί κάτω με το όπλο στο χέρι, και πρέπει να κερδίσουν».

Την ίδια πτήση με τους επαναπατρισθέντες Έλληνες ακτιβιστές μοιράστηκαν και άλλοι διεθνείς συμμετέχοντες που απήχθησαν από το Ισραήλ, όπως η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν.

Η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν στο Ελ. Βενιζέλος | Eurokinissi

Η Σουηδή ακτιβίστρια προέβη σε δικές της δηλώσεις, λέγοντας: «Το λέω ξεκάθαρα, στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας, και μεταδίδεται ζωντανά από τα κινητά μας. Κανένας δεν έχει το προνόμιο να πει "δεν ξέρω τι συμβαίνει", κανείς δεν θα μπορεί στο μέλλον να πει "δεν ξέραμε"».

Συνέχισε: «Υπό το Διεθνές Δίκαιο, τα κράτη έχουν τη νομική υποχρέωση να δρουν για να προλαμβάνουν και να σταματούν κάθε γενοκτονία. Αυτό σημαίνει την απόσυρση της στήριξης, την άσκηση πραγματικής πίεσης και την παύση μεταφορών όπλων.

Δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο, δεν βλέπουμε καν το ελάχιστο από τις κυβερνήσεις μας. Οι διεθνείς θεσμοί μας προδίδουν τους Παλαιστίνιους, δεν μπορούν καν να σταματήσουν το χείριστο έγκλημα πολέμου από το να συνεχίζεται.

Δεν θα καταλάβω ποτέ πως γίνεται κάποιοι άνθρωποι να είναι τόσο σατανικοί, ώστε να λιμοκτονούν εσκεμμένα άλλους ανθρώπους και να συνεχίζουν μία παράνομη κατοχή, δεκαετίες επί δεκαετιών ασφυκτικής καταπίεσης».

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Ελευθέριος Βενιζέλος | Eurokinissi