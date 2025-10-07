Ξύλο μέσα σε... σινεμά στον Ρέντη: Πιάστηκαν στα χέρια γιατί έκαναν φασαρία στην ταινία

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο σε σινεμά στον Ρέντη όταν μία ομάδα νεαρών πιάστηκε στα χέρια με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μέσα στην αίθουσα, ενώ μόλις είχε ολοκληρωθεί η ταινία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι νεαροί φέρονται να έκαναν φασαρία και κατά τη διάρκεια της ταινίας ενοχλούσαν τον υπόλοιπο κόσμο, με ορισμένους να κάνουν παρατηρήσεις.

Μόλις ολοκληρώθηκε η ταινία πιάστηκαν στα χέρια, συνολικά περίπου 10 άτομα. Μάλιστα, το περιστατικό παρολίγο να συνεχιστεί με δεύτερο... «γύρο» έξω από την αίθουσα, καθώς οι νεαροί περίμεναν τα υπόλοιπα άτομα.

Σύμφωνα με μαρτυρία, οι νεαροί κρατούσαν δύο τούβλα στα χέρια, ωστόσο ευτυχώς δεν δόθηκε συνέχεια στο περιστατικό.