Ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ: «Με χτύπησαν σε λαιμό και κεφάλι και έφυγαν»

Ο οδηγός του τρόλεϊ που ενεπλάκη σε άγριο περιστατικό βίας το απόγευμα της Κυριακής (14/9) στον Πειραιά, επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, μίλησε για την ασήμαντη αφορμή για την οποία τον ξυλοκόπησαν οι δύο δράστες.

Περιέγραψε το περιστατικό στον Alpha: «Άρχισα να κορνάρω γιατί είχα μία ηλικιωμένη γυναίκα να την κατεβάσω με το πι. Ένας κύριος πολύ σωματώδης κάτι έλεγε μέσα στο μαγαζί, ήρθε μπροστά στην πόρτα μου».

Ο άντρας, σύμωνα με τις αναφορές, άριχσε τότε να βρίζει χυδαία. Εκείνη τη στιγμή ο οδηγός ζήτησε από τον άντρα τον λόγο, για να πάρει τη απάντηση: «μπορώ και χειρότερα».

Διπλή επίθεση στον οδηγό του τρόλεϊ

Ο οδηγός συνέχισε: «Μου έριξε μία γροθιά στον λαιμό, και μετά από το πουθενά ένας μου έριξε μία γροθιά στο κεφάλι και σηκώθηκε και έφυγε».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το τρόλεϊ εκτελούσε το δρομολόγιο «Άγιος Ιωάννης Ρέντη - Πειραιάς», όταν στο συγκεκριμένο δρόμο, το μέσο μεταφοράς «μπλοκαρίστηκε» από ένα, άτσαλα, παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του ΜΜΜ άρχισε να κορνάρει, όταν εμφανίστηκαν μπροστά του δύο άτομα που δεν είχαν σχέση με το παρκαρισμένο Ι.Χ. και άρχισαν να τον χτυπούν στο πρόσωπο και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν.

Ο οδηγός του τρόλεϊ στον Πειραιά διακομίστηκε στο Θριάσιο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες καθώς έφερε χτυπήματα σε πρόσωπο και κεφάλι, ενώ οι άγνωστοι δράστες, που πιθανότατα «ενοχλήθηκαν» από τις κόρνες, εξαφανίστηκαν.