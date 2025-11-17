Ξυλοδαρμός σε ανήλικες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης: Προκαταρκτική έρευνα για τις δύο 13χρονες

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση με τις έξι ανήλικες που έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από δύο δεκατριάχρονα κορίτσια στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, για τα οποία η εισαγγελέας παρήγγειλε σήμερα (17/11) προκαταρκτική έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι, η μια 13χρονη φέρεται να τραβούσε βίντεο από το κινητό τη στιγμή του ξυλοδαρμού και της εξύβρισης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε από την αστυνομία να συνεχίσει την έρευνα για το περιστατικό, και -μεταξύ άλλων- να προσκομιστούν τα ιατρικά έρευνα στον φάκελο της δικογραφίας.

Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ώστε να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.

Οι ανήλικες, 13 και 14 ετών, είχαν οδηγηθεί χθες στην Εισαγγελία και αφέθηκαν ελεύθερες ενόψει της προκαταρκτικής εξέτασης. Για το ίδιο επεισόδιο είχαν συλληφθεί και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και με προφορική εντολή αφέθηκαν ελεύθεροι.