Ξυλοκόπησαν μέσα στη φυλακή τον 16χρονο που τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο στις Σέρρες

Στόχος επίθεσης από συγκρατούμενούς του στις φυλακές Κασσαβέτειας έπεσε το βράδυ της Δευτέρας ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου στις Σέρρες. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γενικευμένου επεισοδίου, το οποίο κατέληξε σε εμπρησμό θαλάμου κράτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, έντεκα ανήλικοι κρατούμενοι, ηλικίας από 15 έως 18 ετών, φέρεται να επιτέθηκαν στον 16χρονο, χτυπώντας τον και βασανίζοντάς τον, ενώ καταγγέλλεται πως τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο. Ο ανήλικος, όπως και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια επέστρεψαν στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα, με αποτέλεσμα να γεμίσει ο θάλαμος με πυκνούς καπνούς, προκαλώντας σε ορισμένους συμπτώματα λιποθυμίας.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 στη δυτική πτέρυγα 821. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εμπρησμός συνδέεται με διαμαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης και προηγήθηκε της συμπλοκής. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από δύο ανήλικους με τη χρήση αναπτήρα, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό και φθορά.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.