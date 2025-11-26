Ξυλοκόπησε άγρια την σύζυγό του στο φέρι μποτ από Σαλαμίνα προς Πέραμα

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαλαμίνα–Πέραμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 63χρονος άνδρας επιτέθηκε στην 50χρονη σύζυγό του, χτυπώντας την με κλωτσιές και μπουνιές μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, τα οποία τον ικέτευαν να σταματήσει.

Το πλήρωμα του πλοίου ενημέρωσε άμεσα το Λιμενικό και, μόλις το φέρι μποτ έδεσε στο Πέραμα, οι λιμενικοί συνέλαβαν τον 63χρονο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το 4ο Λιμενικό Τμήμα Περάματος.